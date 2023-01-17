Амвросиевка
- Статус
- жилой
- Тип
- город
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года
№Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
120Амвросиевка слобода, Амвросиевской волости, при реке Крышке10092375141103771Вол. и 3 сел. пр., почт. отд., кр. т-во, засед., зем. приемн. покой, 2 церкви, 2-кл. сел. уч., 1 кл. сел. уч. цер.-пр. школа150100—
3571Поселение при станц. Амвросиевка, Белояровской в.105—340330Донецко-цементн. зав.150758
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-5426Амвросіївкамістоцентр району, місто районного підпорядкування, центр міської радир-н Амвросіївськийміська рада Амвросіївська