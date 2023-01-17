город Амвросиевка, город Амвросиевка, — Familio

Амвросиевка

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Таганрогский округ, Амвросиевская волость
120Амвросиевка слобода, Амвросиевской волости, при реке Крышке10092375141103771Вол. и 3 сел. пр., почт. отд., кр. т-во, засед., зем. приемн. покой, 2 церкви, 2-кл. сел. уч., 1 кл. сел. уч. цер.-пр. школа150100
Таганрогский округ, Белояровская волость
3571Поселение при станц. Амвросиевка, Белояровской в.105340330Донецко-цементн. зав.150758

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Донецька область
А-5426Амвросіївкамістоцентр району, місто районного підпорядкування, центр міської радир-н Амвросіївськийміська рада Амвросіївська
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