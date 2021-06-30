Денисова (Бурычина) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Бурычина) Галина Николаевна

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Место рождения

Кустанайская обл Боровской село Русское

Дата рождения

15.04.63

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.63

Отец: Бурычин Николай Павлович

Мать: Бурычина Людмила Михайловна

Кустанайская обл Боровской село Русское
Бракосочетание
29.07.1983

Муж: Денисов Николай Пантелемонович

Курганская обл Курган
Рождение ребёнка
17.07.1985

Сын: Денисов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Денисов Николай Пантелемонович

Курганская Курган
Рождение ребёнка
01.03.1988

Сын: Денисов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Денисов Николай Пантелемонович

Курганская Курган
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