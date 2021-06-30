Денисова (Бурычина) Галина Николаевна
Место рожденияКустанайская обл Боровской село Русское
Дата рождения15.04.63
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.63
Кустанайская обл Боровской село Русское
Бракосочетание
29.07.1983
Курганская обл Курган
Рождение ребёнка
17.07.1985
Сын: Денисов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Денисов Николай Пантелемонович
Курганская Курган
Рождение ребёнка
01.03.1988
Сын: Денисов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Денисов Николай Пантелемонович
Курганская Курган