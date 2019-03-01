Денисов Александр Николаевич
Место рожденияКурганская Курган
Дата рождения01.03.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1988
Курганская Курган
Бракосочетание
10.06.2011
Жена: Денисова Анна Николаевна
Курганская Курган
Рождение ребёнка
11.12.2011
Сын: Денисов Святослав Александрович
Мать ребёнка: Денисова Анна Николаевна
Курганская Курган
Рождение ребёнка
25.05.2014
Сын: Денисов Демид Александрович
Мать ребёнка: Денисова Анна Николаевна
Курганская Курган