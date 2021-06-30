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Бурычин Николай Павлович

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Место рождения

п. Русское Боровской Кустанайской

Дата рождения

01.11.1935

Дата смерти

02.06.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.04.63

Дочь: Денисова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Бурычина Людмила Михайловна

Кустанайская обл Боровской село Русское
Рождение
01.11.1935

Отец: Бурычин Павел Зосимович

Мать: Бурычина Матрена Андреевна

п. Русское Боровской Кустанайской
Бракосочетание
23.01.1955

Жена: Бурычина Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
25.07.1955

Дочь: Косоногова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Бурычина Людмила Михайловна

Русское Боровского Кустанайской
Рождение ребёнка
20.06.1958

Сын: Бурычин Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Бурычина Людмила Михайловна

Русское Боровского Кустанайской
Рождение ребёнка
23.01.1961

Дочь: Селиваренко Мария Николаевна

Мать ребёнка: Бурычина Людмила Михайловна

Русское Боровского Кустанайской
Смерть
02.06.1988
п.Русское Боровской Кустанайской
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