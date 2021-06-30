Бурычин Николай Павлович
Место рожденияп. Русское Боровской Кустанайской
Дата рождения01.11.1935
Дата смерти02.06.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.04.63
Дочь: Денисова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Бурычина Людмила Михайловна
Кустанайская обл Боровской село Русское
Рождение
01.11.1935
п. Русское Боровской Кустанайской
Бракосочетание
23.01.1955
Рождение ребёнка
25.07.1955
Дочь: Косоногова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Бурычина Людмила Михайловна
Русское Боровского Кустанайской
Рождение ребёнка
20.06.1958
Сын: Бурычин Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Бурычина Людмила Михайловна
Русское Боровского Кустанайской
Рождение ребёнка
23.01.1961
Дочь: Селиваренко Мария Николаевна
Мать ребёнка: Бурычина Людмила Михайловна
Русское Боровского Кустанайской
Смерть
02.06.1988
п.Русское Боровской Кустанайской