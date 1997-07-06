Бурычина (Гольцова) Матрена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1901
Дата смерти19.08.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1901
Отец: Гольцов Андрей Тимофеевич
Мать: Гольцова Мария
Рождение ребёнка
19.07.1926
Дочь: Чибанова Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Бурычин Павел Зосимович
Рождение ребёнка
01.11.1935
Отец ребёнка: Бурычин Павел Зосимович
п. Русское Боровской Кустанайской
Рождение ребёнка
20.02.1940
Отец ребёнка: Бурычин Павел Зосимович
п.Русское Боровской Кустанайской
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.08.1993
п.Русское Боровской Кустанайской