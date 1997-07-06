Бурычина (Гольцова) Матрена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурычина (Гольцова) Матрена Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1901

Дата смерти

19.08.1993

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1901

Отец: Гольцов Андрей Тимофеевич

Мать: Гольцова Мария

Рождение ребёнка
19.07.1926

Дочь: Чибанова Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Бурычин Павел Зосимович

Рождение ребёнка
01.11.1935

Сын: Бурычин Николай Павлович

Отец ребёнка: Бурычин Павел Зосимович

п. Русское Боровской Кустанайской
Рождение ребёнка
20.02.1940

Сын: Бурычин Леонид Павлович

Отец ребёнка: Бурычин Павел Зосимович

п.Русское Боровской Кустанайской
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурычин Павел Зосимович

Смерть
19.08.1993
п.Русское Боровской Кустанайской
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