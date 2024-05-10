Сидоренко Фёдор Дмитриевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСидоренко Фёдор Дмитриевич

Сидоренко Фёдор Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сидоренко Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1917

Дочь: Лаптева (Сидоренко) Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Сидоренко-Антонова (Горохова) Аксиния Борисовна

Славянка, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.