Сидоренко Фёдор Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сидоренко Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1917
Дочь: Лаптева (Сидоренко) Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Сидоренко-Антонова (Горохова) Аксиния Борисовна
Славянка, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно