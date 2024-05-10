Сидоренко-Антонова (Горохова) Аксиния Борисовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сидоренко-Антонова (Горохова) Аксиния Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горохов Борис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1917

Дочь: Лаптева (Сидоренко) Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Сидоренко Фёдор Дмитриевич

Славянка, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно

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