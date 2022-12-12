Коваль Федор (Андрей?) Александров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Коваль Александр Герасимов
Мать: Коваль Авдотья Павлова
Рождение ребёнка
1807
Сын: Коваль Осип Андреев
Мать ребёнка: Коваль Наталья Александрова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ковали, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно