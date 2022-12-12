Коваль Федор (Андрей?) Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваль Федор (Андрей?) Александров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Коваль Александр Герасимов

Мать: Коваль Авдотья Павлова

Рождение ребёнка
1807

Сын: Коваль Осип Андреев

Мать ребёнка: Коваль Наталья Александрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваль Наталья Александрова

Место жительства
Неизвестно
Ковали, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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