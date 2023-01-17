Коваль Александр Герасимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смерти1798
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Коваль Герасим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Коваль Авдотья Павлова
Рождение ребёнка
1775
Сын: Коваль Федор (Андрей?) Александров
Мать ребёнка: Коваль Авдотья Павлова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Феодора Александрова
Мать ребёнка: Коваль Авдотья Павлова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Акулина Александрова
Мать ребёнка: Коваль Авдотья Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коваль Авдотья Павлова
Место жительства
Неизвестно
Ковали, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
1798