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Коваль Александр Герасимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Коваль Герасим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Коваль Конон Александров

Мать ребёнка: Коваль Авдотья Павлова

Рождение ребёнка
1775

Сын: Коваль Федор (Андрей?) Александров

Мать ребёнка: Коваль Авдотья Павлова

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Феодора Александрова

Мать ребёнка: Коваль Авдотья Павлова

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Акулина Александрова

Мать ребёнка: Коваль Авдотья Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваль Авдотья Павлова

Место жительства
Неизвестно
Ковали, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
1798
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