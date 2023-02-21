Коваль Наталья Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваль Наталья Александрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Коваль Осип Андреев

Отец ребёнка: Коваль Федор (Андрей?) Александров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваль Федор (Андрей?) Александров

Место жительства
Неизвестно
Ковали, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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