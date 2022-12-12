Прасковья Ларионова
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Анисья Александрова
Отец ребёнка: Яков Александров
Рождение ребёнка
1785
Сын: Михаил Яковлев
Отец ребёнка: Яков Александров
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Пелагея Яковлева
Отец ребёнка: Яков Александров
Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1792
Сын: Семен Яковлев
Отец ребёнка: Яков Александров
Смерть
Неизвестно