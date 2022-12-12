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Прасковья Ларионова

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Место рождения

Скугорево, Темкинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Скугорево, Темкинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Анисья Александрова

Отец ребёнка: Яков Александров

Скугорево, Темкинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Михаил Яковлев

Отец ребёнка: Яков Александров

Скугорево, Темкинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Пелагея Яковлева

Отец ребёнка: Яков Александров

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1792

Сын: Семен Яковлев

Отец ребёнка: Яков Александров

Скугорево, Темкинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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