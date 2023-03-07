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Яков Александров

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Место рождения

Скугорево, Темкинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Александр Афанасьев

Мать: Арина Андреева

Скугорево, Темкинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Анисья Александрова

Мать ребёнка: Прасковья Ларионова

Скугорево, Темкинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Михаил Яковлев

Мать ребёнка: Прасковья Ларионова

Скугорево, Темкинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Пелагея Яковлева

Мать ребёнка: Прасковья Ларионова

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1792

Сын: Семен Яковлев

Мать ребёнка: Прасковья Ларионова

Скугорево, Темкинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1834
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