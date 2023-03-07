Яков Александров
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Александр Афанасьев
Мать: Арина Андреева
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Анисья Александрова
Мать ребёнка: Прасковья Ларионова
Рождение ребёнка
1785
Сын: Михаил Яковлев
Мать ребёнка: Прасковья Ларионова
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Пелагея Яковлева
Мать ребёнка: Прасковья Ларионова
Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1792
Сын: Семен Яковлев
Мать ребёнка: Прасковья Ларионова
Смерть
1834