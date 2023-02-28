Михаил Яковлев
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Яков Александров
Мать: Прасковья Ларионова
Рождение ребёнка
1806
Сын: Алексей Михайлов
Мать ребёнка: Матрена
Рождение ребёнка
1814
Сын: Родион Михайлов
Мать ребёнка: Матрена
Рождение ребёнка
1815
Сын: Иван Михайлов
Мать ребёнка: Матрена
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Евдокия Михайлова
Мать ребёнка: Матрена
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Марина Михайлова
Мать ребёнка: Матрена
Смерть
1826