Михаил Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихаил Яковлев

Михаил Яковлев

avatar

Место рождения

Скугорево, Темкинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Яков Александров

Мать: Прасковья Ларионова

Скугорево, Темкинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Алексей Михайлов

Мать ребёнка: Матрена

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1814

Сын: Родион Михайлов

Мать ребёнка: Матрена

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1815

Сын: Иван Михайлов

Мать ребёнка: Матрена

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Евдокия Михайлова

Мать ребёнка: Матрена

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Марина Михайлова

Мать ребёнка: Матрена

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Смерть
1826
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close