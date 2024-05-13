Ланьшин Василий Осипович 05.03.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ланьшин Василий Осипович

Место рождения

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

05.03.1907

Дата смерти

30.12.1952

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1907

Отец: Ланьшин Осип Григорьевич

Мать: Ланьшина (Бабакина) Мария Гавриловна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ланьшина Варвара Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Крещение
11.03.1907
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1928

Сын: Ланьшин Павел Васильевич

Мать ребёнка: Ланьшина Варвара Васильевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ланьшина Варвара Васильевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
30.12.1952
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

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