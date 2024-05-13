Ланьшин Василий Осипович
Место рождения
Дата рождения05.03.1907
Дата смерти30.12.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1907
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крещение
11.03.1907
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Ланьшина Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
?.07.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ланьшина Варвара Васильевна
Смерть
30.12.1952