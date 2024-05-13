Ланьшина Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.03.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Ланьшин Василий Осипович
Рождение ребёнка
?.07.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ланьшин Василий Осипович
Смерть
Неизвестно