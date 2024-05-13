Ланьшина Варвара Васильевна ?.03.1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ланьшина Варвара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.03.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

1928 г.р.
Скрыто настройками приватности

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Место
Комментарий
Рождение
?.03.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ланьшин Василий Осипович

Место жительства
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1928

Сын: Ланьшин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Ланьшин Василий Осипович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ланьшин Василий Осипович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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