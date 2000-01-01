Лешкина (Биушкина) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лешкина (Биушкина) Пелагея Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Лешкин Иван Романович

Отец ребёнка: Лешкин Роман Сергеевич

Рождение ребёнка
1922

Сын: Лешкин Михаил Романович

Отец ребёнка: Лешкин Роман Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лешкин Никита Романович

Отец ребёнка: Лешкин Роман Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лешкин Роман Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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