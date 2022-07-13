Лешкин Никита Романович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каргина (Лешкина) Лидия Никитина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лешкин ??? Никитович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лешкина) Зоя Никитина
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно