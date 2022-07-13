Лешкин Никита Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лешкин Никита Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лешкин Роман Сергеевич

Мать: Лешкина (Биушкина) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каргина (Лешкина) Лидия Никитина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лешкин ??? Никитович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лешкин Сергей Никитович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лешкина) Зоя Никитина

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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