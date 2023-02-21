Лешкин Роман Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лешкин Роман Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Лешкин Сергей Михайлов

Мать: Лешкина Анисия Ивановнав

Рождение ребёнка
1912

Сын: Лешкин Иван Романович

Мать ребёнка: Лешкина Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Лешкин Михаил Романович

Мать ребёнка: Лешкина Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лешкин Никита Романович

Мать ребёнка: Лешкина Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лешкина Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно
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