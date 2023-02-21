Лешкин Роман Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Лешкин Сергей Михайлов
Мать: Лешкина Анисия Ивановнав
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Лешкина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Лешкина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лешкина Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лешкина Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно