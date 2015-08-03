Амбалов Махарбек Агубеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1934
Дата смерти03.08.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
09.08.1934
Отец: не указан
Мать: Нина
Рождение ребёнка
11.11.1965
Сын: Амбалов Андрей Махарбекович
Мать ребёнка: Амбалова Тегкаева Венера Николаевна
Рождение ребёнка
24.03.1969
Дочь: Амбалова Тамара Махарбековна
Мать ребёнка: Амбалова Тегкаева Венера Николаевна
Рождение ребёнка
01.05.1979
Сын: Амбалов Таймураз Махарбекович
Мать ребёнка: Амбалова Тегкаева Венера Николаевна
Смерть
03.08.2015