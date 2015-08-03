Амбалов Махарбек Агубеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амбалов Махарбек Агубеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1934

Дата смерти

03.08.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1934

Отец: не указан

Мать: Нина

Рождение ребёнка
11.11.1965

Сын: Амбалов Андрей Махарбекович

Мать ребёнка: Амбалова Тегкаева Венера Николаевна

Рождение ребёнка
24.03.1969

Дочь: Амбалова Тамара Махарбековна

Мать ребёнка: Амбалова Тегкаева Венера Николаевна

Рождение ребёнка
01.05.1979

Сын: Амбалов Таймураз Махарбекович

Мать ребёнка: Амбалова Тегкаева Венера Николаевна

Смерть
03.08.2015

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