Амбалова Тегкаева Венера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амбалова Тегкаева Венера Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1936

Дата смерти

08.10.2019

Пол

Женский

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1936

Отец: Амбалов Агубе

Мать: Тегкаева Сара Шерифа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Амбалова Наталья Махарбековна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
11.11.1965

Сын: Амбалов Андрей Махарбекович

Отец ребёнка: Амбалов Махарбек Агубеевич

Рождение ребёнка
24.03.1969

Дочь: Амбалова Тамара Махарбековна

Отец ребёнка: Амбалов Махарбек Агубеевич

Рождение ребёнка
01.05.1979

Сын: Амбалов Таймураз Махарбекович

Отец ребёнка: Амбалов Махарбек Агубеевич

Смерть
08.10.2019

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