Амбалова Тегкаева Венера Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1936
Дата смерти08.10.2019
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1936
Отец: Амбалов Агубе
Мать: Тегкаева Сара Шерифа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Амбалова Наталья Махарбековна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.11.1965
Сын: Амбалов Андрей Махарбекович
Отец ребёнка: Амбалов Махарбек Агубеевич
Рождение ребёнка
24.03.1969
Дочь: Амбалова Тамара Махарбековна
Отец ребёнка: Амбалов Махарбек Агубеевич
Рождение ребёнка
01.05.1979
Сын: Амбалов Таймураз Махарбекович
Отец ребёнка: Амбалов Махарбек Агубеевич
Смерть
08.10.2019