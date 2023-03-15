Шишкин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шишкин Дмитрий
Мать: ШИШКИН ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.02.1960
Сын: Шишкин Александр
Мать ребёнка: Шишкина (Гаврикова) Татьяна
Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
01.09.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шишкина (Гаврикова) Татьяна
Смерть
Неизвестно