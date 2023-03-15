Шишкин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкин Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шишкин Дмитрий

Мать: ШИШКИН ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишкина (Гаврикова) Татьяна

Рождение ребёнка
04.02.1960

Сын: Шишкин Александр

Мать ребёнка: Шишкина (Гаврикова) Татьяна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
01.09.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шишкина (Гаврикова) Татьяна

Смерть
Неизвестно

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