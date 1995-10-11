Шишкин Александр
Место рождения
Дата рождения04.02.1960
Дата смерти11.10.1995
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1960
Отец: Шишкин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.05.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.10.1995