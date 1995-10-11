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Шишкин Александр

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

04.02.1960

Дата смерти

11.10.1995

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1960

Отец: Шишкин Василий

Мать: Шишкина (Гаврикова) Татьяна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.05.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
11.10.1995
Тула, город Тула, Тульская область

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