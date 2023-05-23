von Uexkull Georg (Jurgen) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Uexkull Georg (Jurgen)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1636

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Von Uexkull Johann

Мать: Von Uexkull Anna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Von Derfelden Katharina Agneta

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Von Tiesenhausen Magdalena-Helena

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Похороны
12.12.1636
Reval
Смерть
1636
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