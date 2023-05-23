von Uexkull Georg (Jurgen)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1636
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Von Uexkull Johann
Мать: Von Uexkull Anna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Von Derfelden Katharina Agneta
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Von Tiesenhausen Magdalena-Helena
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Похороны
12.12.1636
Reval
Смерть
1636