von Uexkull Johann — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Uexkull Johann

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1600

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1565 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Von Uexkull Georg (Jurgen)

Мать ребёнка: Von Uexkull Anna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Von Uexküll Johann

Мать ребёнка: Von Uexkull Anna

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Von Uexkull Anna

Похороны
1600
Reval
Смерть
1600