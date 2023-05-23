von Uexkull Johann
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1600
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Von Uexkull Georg (Jurgen)
Мать ребёнка: Von Uexkull Anna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Von Uexküll Johann
Мать ребёнка: Von Uexkull Anna
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Von Uexkull Anna
Похороны
1600
Reval
Смерть
1600