von Uexkull (von Rosen) Anna
Место рожденияНе указано
Дата рождения1565
Дата смерти1632
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1565
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Von Uexkull Georg (Jurgen)
Отец ребёнка: Von Uexkull Johann
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Von Uexküll Johann
Отец ребёнка: Von Uexkull Johann
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Von Uexkull Johann
Похороны
02.01.1632
Reval
Смерть
1632