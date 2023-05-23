von Uexkull (von Rosen) Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Uexkull (von Rosen) Anna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1565

Дата смерти

1632

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1565

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Von Uexkull Georg (Jurgen)

Отец ребёнка: Von Uexkull Johann

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Von Uexküll Johann

Отец ребёнка: Von Uexkull Johann

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Von Uexkull Johann

Похороны
02.01.1632
Reval
Смерть
1632
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