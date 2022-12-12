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Белов Владимир Николаевич

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

07.02.1873

Дата смерти

1924

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1873

Отец: Белов Николай Александрович

Мать: Белова Мария Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
1893

Жена: Белова Мария Ивановна

с.Иконки Крапивенского уезда Тульской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1894

Сын: Белов Леонид Владимирович

Мать ребёнка: Белова Мария Ивановна

с.Иконки Крап. у. Тульской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1898

Дочь: Белова Тамара Владимировна

Мать ребёнка: Белова Мария Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
16.01.1902

Сын: Белов Борис Владимирович

Мать ребёнка: Белова Мария Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
1921

Жена: Белова Елизавета Никаноровна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
07.12.1922

Дочь: Белова Елизавета Владимировна

Мать ребёнка: Белова Елизавета Никаноровна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
17.01.1924

Дочь: Завражина Виктория Владимировна

Мать ребёнка: Белова Елизавета Никаноровна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
1924
Тула, город Тула, Тульская область
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