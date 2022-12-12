Белов Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения07.02.1873
Дата смерти1924
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1873
Отец: Белов Николай Александрович
Мать: Белова Мария Ивановна
Бракосочетание
1893
Жена: Белова Мария Ивановна
с.Иконки Крапивенского уезда Тульской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1894
Сын: Белов Леонид Владимирович
Мать ребёнка: Белова Мария Ивановна
с.Иконки Крап. у. Тульской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1898
Дочь: Белова Тамара Владимировна
Мать ребёнка: Белова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
16.01.1902
Мать ребёнка: Белова Мария Ивановна
Бракосочетание
1921
Рождение ребёнка
07.12.1922
Дочь: Белова Елизавета Владимировна
Мать ребёнка: Белова Елизавета Никаноровна
Рождение ребёнка
17.01.1924
Дочь: Завражина Виктория Владимировна
Мать ребёнка: Белова Елизавета Никаноровна
Смерть
1924