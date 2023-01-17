Белова (Сыромятникова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Сыромятникова) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1894

Сын: Белов Леонид Владимирович

Отец ребёнка: Белов Владимир Николаевич

с.Иконки Крап. у. Тульской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1898

Дочь: Белова Тамара Владимировна

Отец ребёнка: Белов Владимир Николаевич

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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