Белова (Сыромятникова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1894
Сын: Белов Леонид Владимирович
Отец ребёнка: Белов Владимир Николаевич
с.Иконки Крап. у. Тульской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1898
Дочь: Белова Тамара Владимировна
Отец ребёнка: Белов Владимир Николаевич
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно