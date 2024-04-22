Титов-Гурьев-Гуряшин (Иосифов) Козма Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титов-Гурьев-Гуряшин (Иосифов) Козма Михайлович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Титов Михаил Иосифович

Мать: Филиппова Анна Никитична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
11.01.1903 ст.

Жена: Антошина Дарья Павловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.08.1910 ст.

Сын: Титов-Гурьев-Гуряшин Матвей Кузьмич

Мать ребёнка: Антошина Дарья Павловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.08.1914 ст.

Дочь: Гурьева-Титова-Гуряшина Евдокия Кузьминична

Мать ребёнка: Антошина Дарья Павловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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