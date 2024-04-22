Титов-Гурьев-Гуряшин (Иосифов) Козма Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Титов Михаил Иосифович
Мать: Филиппова Анна Никитична
Бракосочетание
11.01.1903 ст.
Жена: Антошина Дарья Павловна
Рождение ребёнка
07.08.1910 ст.
Сын: Титов-Гурьев-Гуряшин Матвей Кузьмич
Мать ребёнка: Антошина Дарья Павловна
Рождение ребёнка
01.08.1914 ст.
Дочь: Гурьева-Титова-Гуряшина Евдокия Кузьминична
Мать ребёнка: Антошина Дарья Павловна
Смерть
Неизвестно