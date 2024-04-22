Антошина (Михайлова) Дарья Павловна
Место рождения
Дата рождения1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885 ст.
Бракосочетание
11.01.1903 ст.
Рождение ребёнка
07.08.1910 ст.
Сын: Титов-Гурьев-Гуряшин Матвей Кузьмич
Отец ребёнка: Титов-Гурьев-Гуряшин Козма Михайлович
Рождение ребёнка
01.08.1914 ст.
Дочь: Гурьева-Титова-Гуряшина Евдокия Кузьминична
Отец ребёнка: Титов-Гурьев-Гуряшин Козма Михайлович
Смерть
Неизвестно