Антошина (Михайлова) Дарья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антошина (Михайлова) Дарья Павловна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
11.01.1903 ст.

Муж: Титов-Гурьев-Гуряшин Козма Михайлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.08.1910 ст.

Сын: Титов-Гурьев-Гуряшин Матвей Кузьмич

Отец ребёнка: Титов-Гурьев-Гуряшин Козма Михайлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.08.1914 ст.

Дочь: Гурьева-Титова-Гуряшина Евдокия Кузьминична

Отец ребёнка: Титов-Гурьев-Гуряшин Козма Михайлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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