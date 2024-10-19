Титов-Гуряшин (Гурьев) Михаил Иосифович
Место рождения
Дата рождения10.07.1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Отец: Иванов-Дмитриев (Титов) Иосиф (Осип) Гурьевич
Сын: Титов-Гурьев-Гуряшин (Иосифов) Козма Михайлович
Мать ребёнка: Потапова-Никонова-Михайлова-Леонтьева (Филиппова) Анна Никитична
Дочь: Гурьева-Титова-Гуряшина (Иосифова-Осипова) Евфимия Михайловна
Мать ребёнка: Потапова-Никонова-Михайлова-Леонтьева (Филиппова) Анна Никитична
Сын: Гурьев-Титов-Гуряшин (Иосифов-Осипов) Косма Михайлович
Мать ребёнка: Потапова-Никонова-Михайлова-Леонтьева (Филиппова) Анна Никитична
Сын: Гурьев-Титов-Гуряшин (Иосифов-Осипов) Николай Михайлович
Мать ребёнка: Потапова-Никонова-Михайлова-Леонтьева (Филиппова) Анна Никитична
Дочь: Гурьева-Титова-Гуряшина (Иосифова-Осипова) Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Потапова-Никонова-Михайлова-Леонтьева (Филиппова) Анна Никитична
Сын: Гурьев-Титов-Гуряшин (Иосифов-Осипов) Иоанн (Иван) Михайлович
Мать ребёнка: Потапова-Никонова-Михайлова-Леонтьева (Филиппова) Анна Никитична
Дочь: Титова-Гурьева-Гуряшина (Иосифова) Акилина Михайловна
Мать ребёнка: Потапова-Никонова-Михайлова-Леонтьева (Филиппова) Анна Никитична
Дочь: Титова-Гурьева-Гуряшина (Иосифова) Марфа Михайловна
Мать ребёнка: Потапова-Никонова-Михайлова-Леонтьева (Филиппова) Анна Никитична
Сын: Титов-Гурьев-Гуряшин (Иосифов) Тихон Михайлович
Мать ребёнка: Потапова-Никонова-Михайлова-Леонтьева (Филиппова) Анна Никитична
Дочь: Титова-Гурьева-Гуряшина (Иосифова) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Потапова-Никонова-Михайлова-Леонтьева (Филиппова) Анна Никитична
Сын: Гурьев-Титов-Гуряшин (Иосифов) Симеон Михайлович
Мать ребёнка: Потапова-Никонова-Михайлова-Леонтьева (Филиппова) Анна Никитична
Сын: Титов-Гурьев-Гуряшин (Иосифов) Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Потапова-Никонова-Михайлова-Леонтьева (Филиппова) Анна Никитична