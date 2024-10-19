Титов-Гуряшин (Гурьев) Михаил Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титов-Гуряшин (Гурьев) Михаил Иосифович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.07.1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1833 г.р.

Мать

1837 г.р.

Жена

1860 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1857 ст.

Отец: Иванов-Дмитриев (Титов) Иосиф (Осип) Гурьевич

Мать: Данилова-Полякова (Алексеева) Евдокия Иосифовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титов-Гурьев-Гуряшин (Иосифов) Козма Михайлович

Мать ребёнка: Потапова-Никонова-Михайлова-Леонтьева (Филиппова) Анна Никитична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
05.02.1878 ст.

Жена: Потапова-Никонова-Михайлова-Леонтьева (Филиппова) Анна Никитична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.06.1879 ст.

Дочь: Гурьева-Титова-Гуряшина (Иосифова-Осипова) Евфимия Михайловна

Мать ребёнка: Потапова-Никонова-Михайлова-Леонтьева (Филиппова) Анна Никитична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.10.1880 ст.

Сын: Гурьев-Титов-Гуряшин (Иосифов-Осипов) Косма Михайлович

Мать ребёнка: Потапова-Никонова-Михайлова-Леонтьева (Филиппова) Анна Никитична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.12.1882 ст.

Сын: Гурьев-Титов-Гуряшин (Иосифов-Осипов) Николай Михайлович

Мать ребёнка: Потапова-Никонова-Михайлова-Леонтьева (Филиппова) Анна Никитична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.08.1884 ст.

Дочь: Гурьева-Титова-Гуряшина (Иосифова-Осипова) Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Потапова-Никонова-Михайлова-Леонтьева (Филиппова) Анна Никитична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1888 ст.

Сын: Гурьев-Титов-Гуряшин (Иосифов-Осипов) Иоанн (Иван) Михайлович

Мать ребёнка: Потапова-Никонова-Михайлова-Леонтьева (Филиппова) Анна Никитична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.06.1891 ст.

Дочь: Титова-Гурьева-Гуряшина (Иосифова) Акилина Михайловна

Мать ребёнка: Потапова-Никонова-Михайлова-Леонтьева (Филиппова) Анна Никитична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.06.1893 ст.

Дочь: Титова-Гурьева-Гуряшина (Иосифова) Марфа Михайловна

Мать ребёнка: Потапова-Никонова-Михайлова-Леонтьева (Филиппова) Анна Никитична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.06.1895 ст.

Сын: Титов-Гурьев-Гуряшин (Иосифов) Тихон Михайлович

Мать ребёнка: Потапова-Никонова-Михайлова-Леонтьева (Филиппова) Анна Никитична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.07.1896 ст.

Дочь: Титова-Гурьева-Гуряшина (Иосифова) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Потапова-Никонова-Михайлова-Леонтьева (Филиппова) Анна Никитична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.04.1898 ст.

Сын: Гурьев-Титов-Гуряшин (Иосифов) Симеон Михайлович

Мать ребёнка: Потапова-Никонова-Михайлова-Леонтьева (Филиппова) Анна Никитична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.01.1900 ст.

Сын: Титов-Гурьев-Гуряшин (Иосифов) Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Потапова-Никонова-Михайлова-Леонтьева (Филиппова) Анна Никитична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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