Михайлова Надежда Андреевна
Место рождения
Дата рождения23.09.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1861
Отец: Михайлов Андрей Флоров
Мать: Михайлова Анна Кузьмина
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №12, дело №933, стр. 17 Восприемники: Тѣхъ же полка и станицы служащій ка Николаев ндрей Кузькозальскихъ Алексѣевъ той же сталицы служащаго урядника... Показать все
Смерть
Неизвестно