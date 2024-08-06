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Михайлова Надежда Андреевна

Место рождения

Николаевка, Варненский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

23.09.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1861

Отец: Михайлов Андрей Флоров

Мать: Михайлова Анна Кузьмина

Николаевка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №12, дело №933, стр. 17 Восприемники: Тѣхъ же полка и станицы служащій ка Николаев ндрей Кузькозальскихъ Алексѣевъ той же сталицы служащаго урядника... Показать все
Смерть
Неизвестно

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