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Михайлова Анна Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Андрей Флоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ведякина (Михайлова) Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Михайлов Андрей Флоров

Рождение ребёнка
Вычислено 1851 ст.

Дочь: Михайлова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Михайлов Андрей Флоров

вышла замуж 17.02.1869г в возрасте 18 лет ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №12, дело №133, стр. 163
Рождение ребёнка
23.09.1861

Дочь: Михайлова Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Михайлов Андрей Флоров

Николаевка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №12, дело №933, стр. 17 Восприемники: Тѣхъ же полка и станицы служащій ка Николаев ндрей Кузькозальскихъ Алексѣевъ той же сталицы служащаго урядника... Показать все
Рождение ребёнка
27.06.1869

Сын: Михайлов Павел Андреевич

Отец ребёнка: Михайлов Андрей Флоров

Николаевка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №12, дело №133, стр. 141
Рождение ребёнка
05.06.1872 ст.

Дочь: Михайлова Акилина Михайловна

Отец ребёнка: Михайлов Андрей Флоров

Николаевка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №12, дело №153, стр. 61
Смерть
Неизвестно

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