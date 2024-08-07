Михайлова Анна Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ведякина (Михайлова) Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Михайлов Андрей Флоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1851 ст.
Дочь: Михайлова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Михайлов Андрей Флоров
вышла замуж 17.02.1869г в возрасте 18 лет ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №12, дело №133, стр. 163
Рождение ребёнка
23.09.1861
Дочь: Михайлова Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Михайлов Андрей Флоров
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №12, дело №933, стр. 17 Восприемники: Тѣхъ же полка и станицы служащій ка Николаев ндрей Кузькозальскихъ Алексѣевъ той же сталицы служащаго урядника... Показать все
Рождение ребёнка
27.06.1869
Отец ребёнка: Михайлов Андрей Флоров
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №12, дело №133, стр. 141
Рождение ребёнка
05.06.1872 ст.
Дочь: Михайлова Акилина Михайловна
Отец ребёнка: Михайлов Андрей Флоров
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №12, дело №153, стр. 61
Смерть
Неизвестно