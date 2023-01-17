село Николаевка, село Николаевка, Варненский муниципальный район, Челябинская область (на 2019) — Familio

Николаевка

Варненский муниципальный район, Челябинская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Верхнеуральский уезд
405Николаевская, стан. казач. Ор. в.при р. Аяте.220102139428431Церковь православная 1, ярмарки 6 декабря и 20 июня.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Верхнеуральский уезд, Станичный юрт Николаевский
359. Николаевская, станица казачья, при речке Аяте, дворов 149, жителей 814, церковь православная, 2 школы, 4 лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Челябинская область, Варненский район
325740Николаевкасело53°02'00"62°01'00"N-41-101

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Челябинская область, Варненский муниципальный район, Николаевское сельское поселение
75614440101с Николаевкасело
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