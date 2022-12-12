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Черных Петр Ермилов

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Отец

Около 1782 г.р.

Мать

Около 1776 г.р.

Жена

Около 1799 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Черных Ермил Степанов

Мать: Черных Авдотья Аксенова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Черных Никита Петров

Мать ребёнка: Черных Марфа Семенова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Черных Екатерина Петрова

Мать ребёнка: Черных Марфа Семенова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черных Марфа Семенова

Смерть
После 1834
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