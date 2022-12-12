Черных Петр Ермилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Черных Ермил Степанов
Мать: Черных Авдотья Аксенова
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Черных Никита Петров
Мать ребёнка: Черных Марфа Семенова
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Черных Екатерина Петрова
Мать ребёнка: Черных Марфа Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черных Марфа Семенова
Смерть
После 1834