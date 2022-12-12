Черных Марфа Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Черных Никита Петров
Отец ребёнка: Черных Петр Ермилов
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Черных Екатерина Петрова
Отец ребёнка: Черных Петр Ермилов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черных Петр Ермилов
Смерть
После 1834