Черных Марфа Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черных Марфа Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1803 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Черных Никита Петров

Отец ребёнка: Черных Петр Ермилов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Черных Екатерина Петрова

Отец ребёнка: Черных Петр Ермилов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черных Петр Ермилов

Смерть
После 1834
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