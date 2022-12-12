Черных Ермил Степанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782
Дата смерти1826
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Черных Петр Ермилов
Мать ребёнка: Черных Авдотья Аксенова
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Разинькина Екатерина Ермилова
Мать ребёнка: Черных Авдотья Аксенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черных Авдотья Аксенова
Смерть
1826