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Черных Ермил Степанов

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1776 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Черных Петр Ермилов

Мать ребёнка: Черных Авдотья Аксенова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Разинькина Екатерина Ермилова

Мать ребёнка: Черных Авдотья Аксенова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черных Авдотья Аксенова

Смерть
1826
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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