Криводубин (Удовенко) Петр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Криводубин (Удовенко) Петр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Криводубин (удовенко) Павел Васильевич

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
12.04.1864 ст.

Дочь: Ирина Петровна

Мать ребёнка: Криводуб (удовенко) Анна Яковлевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQBX-Z?i=765&cc=3511744
Рождение ребёнка
08.03.1867 ст.

Дочь: Удовенко Агапия Петровна

Мать ребёнка: Криводуб (удовенко) Анна Яковлевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-J7MH-D?i=539&cc=3511744
Рождение ребёнка
21.11.1868 ст.

Сын: Криводубин (удовенко) Максим Петрович

Мать ребёнка: Криводуб (удовенко) Анна Яковлевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9QJ?i=120&cc=3511744
Рождение ребёнка
19.06.1871 ст.

Сын: Криводуб Иван Петрович

Мать ребёнка: Криводуб (удовенко) Анна Яковлевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7NC-L?i=371&cc=3511744
Рождение ребёнка
21.02.1874 ст.

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Криводуб (удовенко) Анна Яковлевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XH-J?i=666&cc=3511744
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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