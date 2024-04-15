Криводубин (Удовенко) Петр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Криводубин (удовенко) Павел Васильевич
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
12.04.1864 ст.
Дочь: Ирина Петровна
Мать ребёнка: Криводуб (удовенко) Анна Яковлевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQBX-Z?i=765&cc=3511744
Рождение ребёнка
08.03.1867 ст.
Дочь: Удовенко Агапия Петровна
Мать ребёнка: Криводуб (удовенко) Анна Яковлевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-J7MH-D?i=539&cc=3511744
Рождение ребёнка
21.11.1868 ст.
Сын: Криводубин (удовенко) Максим Петрович
Мать ребёнка: Криводуб (удовенко) Анна Яковлевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9QJ?i=120&cc=3511744
Рождение ребёнка
19.06.1871 ст.
Мать ребёнка: Криводуб (удовенко) Анна Яковлевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7NC-L?i=371&cc=3511744
Рождение ребёнка
21.02.1874 ст.
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Криводуб (удовенко) Анна Яковлевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XH-J?i=666&cc=3511744
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно