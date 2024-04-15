Криводубин (Удовенко) Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1810 и 1813
Дата смерти05.08.1870 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1810 и 1813
Отец: Криводубин Василий Денисович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Варвара Павловна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Криводубин (удовенко) Петр Павлович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Криводуб (вдовенко) Василий Павлович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Мавра Павловна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Криводубин (вдовенко) Матвей Павлович
Рождение ребёнка
Между 1848 и 1850
Дочь: Река Анисья Павловна
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.08.1870 ст.
Причина смерти: от водяной болезни | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7NP-X?i=325&cc=3511744
Похороны
07.08.1870 ст.
на приходском кладбище (Хотень)