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Криводубин (Удовенко) Павел Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1810 и 1813

Дата смерти

05.08.1870 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1810 и 1813

Отец: Криводубин Василий Денисович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Варвара Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Криводубин (удовенко) Петр Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Криводуб (вдовенко) Василий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Мавра Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Криводубин (вдовенко) Матвей Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1848 и 1850

Дочь: Река Анисья Павловна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Криводубина Ефимия Романовна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
05.08.1870 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от водяной болезни | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7NP-X?i=325&cc=3511744
Похороны
07.08.1870 ст.
на приходском кладбище (Хотень)
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