Криводуб (Вдовенко) Василий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Криводуб (Вдовенко) Василий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1810 и 1813 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Криводубин (удовенко) Павел Васильевич

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
02.12.1871 ст.
Хотень, Сумська область
Варвара Владимировна Денисенко
Восприемник
24.11.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Екатерина Ефимовна (Черненко) Черникова
Место жительства
Неизвестно
Заболотово, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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