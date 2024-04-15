Криводуб (Вдовенко) Василий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Криводубин (удовенко) Павел Васильевич
Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
02.12.1871 ст.
Варвара Владимировна Денисенко
Восприемник
24.11.1873 ст.
Екатерина Ефимовна (Черненко) Черникова
Место жительства
Неизвестно
Заболотово, Сумська область
Смерть
Неизвестно