Фотиния Флорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фотиния Флорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1705

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727

Сын: Андрей Прокопьевич

Отец ребёнка: Прокоп Трофимович

Ульянино, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Федот Прокопьевич

Отец ребёнка: Прокоп Трофимович

Смерть
Неизвестно

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