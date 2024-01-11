Фотиния Флорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1705
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1727
Сын: Андрей Прокопьевич
Отец ребёнка: Прокоп Трофимович
Ульянино, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1741
Сын: Федот Прокопьевич
Отец ребёнка: Прокоп Трофимович
Смерть
Неизвестно