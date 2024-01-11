Федот Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федот Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

1809

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Прокоп Трофимович

Мать: Фотиния Флорова

Рождение ребёнка
1760

Сын: Афиноген Федотович

Мать ребёнка: Васса Семеновна

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Елена Федотовна

Мать ребёнка: Васса Семеновна

Рождение ребёнка
20.04.1771

Сын: Стнепан Федотович

Мать ребёнка: Васса Семеновна

Ульянино, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Семеновна

Смерть
1809
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