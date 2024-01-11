Федот Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смерти1809
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Прокоп Трофимович
Мать: Фотиния Флорова
Рождение ребёнка
1760
Сын: Афиноген Федотович
Мать ребёнка: Васса Семеновна
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Елена Федотовна
Мать ребёнка: Васса Семеновна
Рождение ребёнка
20.04.1771
Сын: Стнепан Федотович
Мать ребёнка: Васса Семеновна
Ульянино, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Семеновна
Смерть
1809