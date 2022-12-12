Тимофеев Петр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеев Петр Андреевич

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Место рождения

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

После 1914

Пол

Мужской

Отец

1831 г.р.

Мать

1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Тимофеев Андрей

Мать: Тимофеева Ирина

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Работа или профессия
Неизвестно
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
1910 – Землевладелец, в собственности земельные участки: Гильчинская вол., по водораздельному хребту между р. Гильчин и вершиной Уртуйского ключа (№52), по правой стороне ключа (№263), по левой долине... Показать все
Смерть
После 1914
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
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