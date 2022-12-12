Тимофеев Петр Андреевич
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиПосле 1914
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Тимофеев Андрей
Мать: Тимофеева Ирина
Работа или профессия
Неизвестно
1910 – Землевладелец, в собственности земельные участки: Гильчинская вол., по водораздельному хребту между р. Гильчин и вершиной Уртуйского ключа (№52), по правой стороне ключа (№263), по левой долине... Показать все
Смерть
После 1914