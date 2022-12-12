Тимофеева Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева Ирина

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Место рождения

Переселенцы в г.Благовещенск.Из турецких подданных.

Дата рождения

1833

Дата смерти

Около 1900

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Переселенцы в г.Благовещенск.Из турецких подданных.
Рождение ребёнка
1852

Сын: Тимофеев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Тимофеев Андрей

Переселенцы в г.Благовещенск. Из турецких подданных.
Рождение ребёнка
1861

Сын: Тимофеев Степан Андреевич

Отец ребёнка: Тимофеев Андрей

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Тимофеев Василий Андреевич

Отец ребёнка: Тимофеев Андрей

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Тимофеева Агафья Андреевна

Отец ребёнка: Тимофеев Андрей

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Тимофеев Петр Андреевич

Отец ребёнка: Тимофеев Андрей

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Андрей

Смерть
Около 1900
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
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