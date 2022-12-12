Тимофеева Ирина
Место рожденияПереселенцы в г.Благовещенск.Из турецких подданных.
Дата рождения1833
Дата смертиОколо 1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Переселенцы в г.Благовещенск.Из турецких подданных.
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Тимофеев Андрей
Переселенцы в г.Благовещенск. Из турецких подданных.
Рождение ребёнка
1861
Сын: Тимофеев Степан Андреевич
Отец ребёнка: Тимофеев Андрей
Рождение ребёнка
1863
Сын: Тимофеев Василий Андреевич
Отец ребёнка: Тимофеев Андрей
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Тимофеева Агафья Андреевна
Отец ребёнка: Тимофеев Андрей
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Тимофеев Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофеев Андрей
Смерть
Около 1900