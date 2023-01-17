Тимофеев Андрей
Место рожденияПереселенцы в г.Благовещенск.Из турецкихх подданных.
Дата рождения1831
Дата смертиПосле 1900
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Переселенцы в г.Благовещенск.Из турецкихх подданных.
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Тимофеева Ирина
Переселенцы в г.Благовещенск. Из турецких подданных.
Рождение ребёнка
1861
Сын: Тимофеев Степан Андреевич
Мать ребёнка: Тимофеева Ирина
Рождение ребёнка
1863
Сын: Тимофеев Василий Андреевич
Мать ребёнка: Тимофеева Ирина
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Тимофеева Агафья Андреевна
Мать ребёнка: Тимофеева Ирина
Работа или профессия
С 14.03.1875
14.03.1875 - Зачислен в благовещенские мещане 1889 - Землевладелец 1889 – 52дес. 2092 саж. в собственности участок земли
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Тимофеева Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тимофеева Ирина
Смерть
После 1900