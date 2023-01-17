Тимофеев Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеев Андрей

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Место рождения

Переселенцы в г.Благовещенск.Из турецкихх подданных.

Дата рождения

1831

Дата смерти

После 1900

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Переселенцы в г.Благовещенск.Из турецкихх подданных.
Рождение ребёнка
1852

Сын: Тимофеев Иван Андреевич

Мать ребёнка: Тимофеева Ирина

Переселенцы в г.Благовещенск. Из турецких подданных.
Рождение ребёнка
1861

Сын: Тимофеев Степан Андреевич

Мать ребёнка: Тимофеева Ирина

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Тимофеев Василий Андреевич

Мать ребёнка: Тимофеева Ирина

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Тимофеева Агафья Андреевна

Мать ребёнка: Тимофеева Ирина

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Работа или профессия
С 14.03.1875
14.03.1875 - Зачислен в благовещенские мещане 1889 - Землевладелец 1889 – 52дес. 2092 саж. в собственности участок земли
Рождение ребёнка
1876

Сын: Тимофеев Петр Андреевич

Мать ребёнка: Тимофеева Ирина

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева Ирина

Смерть
После 1900
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
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