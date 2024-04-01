Касьянова (Петелина) Федосья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1768
Дата смерти20.10.1848
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Отец: Петелин Михаил Крест. Д. Ельцоврй, Ильинской Волости
Бракосочетание
28.01.1787
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Касьянов Михаил Крест. Д. Зарослой Климентов
Отец ребёнка: Касьянов Климентий Данилов
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Касьянов Кондрат Климонтов
Отец ребёнка: Касьянов Климентий Данилов
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Касьянов Борис Крест. Д. Зарослой Климентьев
Отец ребёнка: Касьянов Климентий Данилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Касьянов Гавриил Климентов
Отец ребёнка: Касьянов Климентий Данилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Климентьева (Гаврилова?)
Отец ребёнка: Касьянов Климентий Данилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Касьянов Василий Отст. Солд. Д. Зарослой Климентов
Отец ребёнка: Касьянов Климентий Данилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Касьянов Иван Отст. Солд. Д. Зарослой Климентов
Отец ребёнка: Касьянов Климентий Данилов
Смерть
20.10.1848
Зарослое, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
80 лет, вдова, от старости