Касьянова (Петелина) Федосья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касьянова (Петелина) Федосья Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

20.10.1848

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Петелин Михаил Крест. Д. Ельцоврй, Ильинской Волости

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1787

Муж: Касьянов Климентий Данилов

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Касьянов Михаил Крест. Д. Зарослой Климентов

Отец ребёнка: Касьянов Климентий Данилов

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Касьянов Кондрат Климонтов

Отец ребёнка: Касьянов Климентий Данилов

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Касьянов Борис Крест. Д. Зарослой Климентьев

Отец ребёнка: Касьянов Климентий Данилов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касьянов Гавриил Климентов

Отец ребёнка: Касьянов Климентий Данилов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Климентьева (Гаврилова?)

Отец ребёнка: Касьянов Климентий Данилов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касьянов Василий Отст. Солд. Д. Зарослой Климентов

Отец ребёнка: Касьянов Климентий Данилов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касьянов Иван Отст. Солд. Д. Зарослой Климентов

Отец ребёнка: Касьянов Климентий Данилов

Смерть
20.10.1848
Зарослое, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
80 лет, вдова, от старости
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