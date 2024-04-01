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Касьянов Кондрат Климонтов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Касьянов Климентий Данилов

Мать: Касьянова (Петелина) Федосья Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Касьянова) Акилина Кондратова

Мать ребёнка: Касьянова (Усольцева) Параскева Стефанова

Бракосочетание
27.01.1826

Жена: Касьянова (Усольцева) Параскева Стефанова

м. 24 ж. 25
Рождение ребёнка
03.01.1839

Дочь: (Касьянова) Сиглитикия Кондратова

Мать ребёнка: Касьянова (Усольцева) Параскева Стефанова

Смерть
Неизвестно

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