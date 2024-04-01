Касьянов Кондрат Климонтов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Касьянова) Акилина Кондратова
Мать ребёнка: Касьянова (Усольцева) Параскева Стефанова
Бракосочетание
27.01.1826
м. 24 ж. 25
Рождение ребёнка
03.01.1839
Дочь: (Касьянова) Сиглитикия Кондратова
Мать ребёнка: Касьянова (Усольцева) Параскева Стефанова
Смерть
Неизвестно