Касьянов Иван Отст. Солд. Д. Зарослой Климентов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касьянов Иван Отст. Солд. Д. Зарослой Климентов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Касьянов Климентий Данилов

Мать: Касьянова (Петелина) Федосья Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касьянов Мартирий Крест. Д. Зарослой Иванов

Мать ребёнка: Касьянова Фекла Филиппова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касьянова Фекла Филиппова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касьянова Фекла Филиппова

Рождение ребёнка
14.05.1844

Дочь: (Касьянова) Муза Иванова

Мать ребёнка: Касьянова Фекла Филиппова

Смерть
Неизвестно

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