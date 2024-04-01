Касьянов Иван Отст. Солд. Д. Зарослой Климентов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Касьянов Мартирий Крест. Д. Зарослой Иванов
Мать ребёнка: Касьянова Фекла Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.05.1844
Дочь: (Касьянова) Муза Иванова
Мать ребёнка: Касьянова Фекла Филиппова
Смерть
Неизвестно