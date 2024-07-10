Полторакова (Иванова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полторакова (Иванова) Валентина

Место рождения

Врадиевка, Миколаївська область

Дата рождения

23.06.1967

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Врадиевка, Миколаївська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полтораков Евгений Александрович

Рождение ребёнка
16.05.1992

Дочь: Ярыш (Полторакова) Ксения Евгеньевна

Отец ребёнка: Полтораков Евгений Александрович

Первомайск, Миколаївська область
Рождение ребёнка
05.05.1995

Дочь: (Полторакова) Алена Евгеньевна

Отец ребёнка: Полтораков Евгений Александрович

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия

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