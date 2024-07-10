Полторакова (Иванова) Валентина
Место рождения
Дата рождения23.06.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.05.1992
Дочь: Ярыш (Полторакова) Ксения Евгеньевна
Отец ребёнка: Полтораков Евгений Александрович
Первомайск, Миколаївська область
Рождение ребёнка
05.05.1995
Дочь: (Полторакова) Алена Евгеньевна
Отец ребёнка: Полтораков Евгений Александрович
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия