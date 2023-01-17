посёлок городского типа Врадиевка, посёлок городского типа Врадиевка, Миколаївська область (на 2018) — Familio

Врадиевка

Миколаївська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Ананьевский уезд
1212Большая Врадиевка, с. южн. пос.при рч. Кодымке.552047215091507Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Ананьевский уезд, Врадиевская волость
289. Врадиевка, село бывшее государственное, при речке Бакшане, дворов 721, жителей 3553, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, больница Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Миколаївська область
А-15967Врадіївкаселище міського типуцентр селищної ради, центр районур-н Врадіївськийселищна рада Врадіївська
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