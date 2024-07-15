Пьянков Сергей Козмин
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1786
Дата смерти28.10.1862
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786
Отец: Пьянков Козма
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1806
Бракосочетание
13.01.1837
вторым браком
Рождение ребёнка
27.10.1837
Дочь: Пьянкова Параскева Сергеева
Мать ребёнка: Пьянкова Евдокия Афанасьева
Рождение ребёнка
04.12.1838
Мать ребёнка: Пьянкова Евдокия Афанасьева
Смерть
28.10.1862
76 лет