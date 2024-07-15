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Пьянков Сергей Козмин

Место рождения

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Вычислено 1786

Дата смерти

28.10.1862

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786

Отец: Пьянков Козма

Мать: не указана

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
31.01.1806

Жена: Пьянкова (Суслова) Параскева Иванова

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
13.01.1837

Жена: Пьянкова Евдокия Афанасьева

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
вторым браком
Рождение ребёнка
27.10.1837

Дочь: Пьянкова Параскева Сергеева

Мать ребёнка: Пьянкова Евдокия Афанасьева

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
04.12.1838

Сын: Пьянков Даниил Сергеев

Мать ребёнка: Пьянкова Евдокия Афанасьева

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Смерть
28.10.1862
76 лет

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